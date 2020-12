7N: Globalizacja rynku pracy IT daje szansę na wyrównywanie płac w branży

"Ekonomiczne skutki pandemii zatrzęsły wieloma gałęziami gospodarki. My czujemy, że sfera IT wydaje się być obecnie nietknięta. Tak też - ogólnie rzecz biorąc - postrzegamy najbliższą przyszłość. IT będzie jeszcze bardziej potrzebne, cyfrowa rewolucja nabiera tempa, a kolejne etapy adaptacji technologii w życiu codziennym są już tylko kwestią czasu. Znowu natomiast zmieniają się zasady gry" - powiedział prezes 7N Sebastian Podleśny podczas wirtualnej konferencji IT@BANK, zorganizowanej przez Związek Banków Polskich (ZBP), Forum Technologii Bankowych (FTB) i miesięcznik "Bank".

Wiceprezes 7N Grzegorz Pyzel zwrócił uwagę, że w tym roku choć umocniły się granice fizyczne, to praktycznie zniknęły granice cyfrowe. To z kolei stworzyło globalny wirtualny rynek pracy. Praca w 90% czy w 100% zdalna może spowodować, że jedynym istotnym wyzwaniem dla pracownika, który i tak pracuje głównie z domu będzie strefa czasowa reszty zespołu, wskazał.

"Do tego rosnące upowszechnienie modelu kontraktorskiego rozwiązuje ograniczenie zatrudniania. Osoba jako freelancer może współpracować z firmami z całego świata, a skoro rynek kompetencji się globalizuje, istnieje także spore prawdopodobieństwo, że płace podążą tym samym trendem. Jest to z jednej strony dla nas szansa na zdobycie pracowników niedostępnych obecnie w Polsce, z drugiej natomiast - ryzyko, że zagraniczne firmy, z większymi budżetami na płace jeszcze bardziej zwiększą stawki i koszty pracy w Polsce" - powiedział Podleśny.

Prezes zwrócił uwagę, że branża IT szczególnie upodobała sobie możliwość pracy rozproszonej, a pracodawcom trudno będzie ściągnąć pracowników, szczególnie programistów, do biur.

"Wymusza to głębszą rewizję codziennej organizacji pracy, a także rozliczanie jej efektów. Zespoły stają się rozproszone. Niektóre sobie z tym radzą wyśmienicie, inne dobrze, a jeszcze inne - słabiej. Początkowe miesiące pracy z domu w 2020 roku były euforią efektywności. My natomiast sądzimy, że część problemów i konfliktów do rozwiązania została podświadomie przeparkowana, aż wrócimy do normalności. Mogą to być takie 'tykające bomby', które zaczną wybuchać z czasem i pewne z siłą dużo większą, niż gdyby zostały rozbrojone na wcześniejszym etapie" - wskazał prezes.