AAA Auto chce podwoić liczbę oddziałów do końca 2020 r.

"Przez pierwsze trzy kwartały tego roku sprzedaliśmy w Polsce ponad 11 tys. aut, co stanowi wzrost o 64% r/r. Pod koniec roku chcielibyśmy osiągnąć sprzedaż około 16 tys. samochodów. W tym roku otworzyliśmy już dwa oddziały z usługami kompleksowymi, a w ubiegłym tygodniu duże autocentrum w Łodzi, w którym stworzyliśmy 50 miejsc pracy. Będzie to takie nasze centrum logistyczne na Polskę" - powiedziała Topolova podczas konferencji prasowej.

"W tym roku chcielibyśmy, jak wspomniała pani prezes, przekroczyć 16 tys. sprzedaż samochodów. We wrześniu zanotowaliśmy jednak niewielki spadek, ale wierzymy, że ten poziom 15,5 tys. jesteśmy w stanie osiągnąć. Nasza średnia sprzedaż na dzień roboczy to ok. 50 sprzedawanych aut. Dążymy do tego, aby w każdej naszej placówce było oferowanych 500-700 samochodów" - powiedział dyrektor wykonawczy AAA Auto Frantisek Svec podczas konferencji.