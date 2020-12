AAA Auto: W wyniku pandemii rynek aut używanych w Polsce spadł o 230 tys. szt.

"Na przykład w Czechach do końca roku na rynku będzie brakować prawie 100 tys. aut, w Polsce prawie 230 tys., a na Słowacji prawie 60 tys. Przykładowo, w Republice Czeskiej do zeszłego roku oferowano około 900 tys. samochodów, w Polsce - ok. 2,5 mln, a na Słowacji - ok. 430 tys. samochodów. Szacujemy, że tegoroczna liczba samochodów oferowanych w Czechach to około 800 tys. samochodów, czyli o co najmniej 100 tys. samochodów mniej niż w roku ubiegłym" powiedział dyrektor operacyjny sieci AAA Auto Petr Vaněček.