AC SA miało wstępnie 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r.

"AC S.A. informuje, iż wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2019 r. wyniosły 176 199 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za okres od I do III kwartału 2018 r. o 8 465 tys. zł, tj. o 4,6% oraz są wyższe od przychodów ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2017 r. o 23 721 tys. zł, tj. o 15,6%" - czytamy w komunikacie.