ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych spadła o 14,1% r/r w styczniu

"W styczniu 2020, rynek samochodów osobowych w UE zmniejszył się o 7,5%, do 956 779 sztuk. Znaczące zmiany w opodatkowaniu ogłoszone przez część krajów UE sprawiły, że znaczna część rejestracji przyspieszona została na grudzień 2019 roku, co wyjaśnia znaczący spadek w styczniu. Pozostałe czynniki to pogarszające się warunki globalnej gospodarki oraz niepewność związana z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.