Action miał 6,69 mln zł zysku netto, 8,8 mln zł EBITA w III kw. 2020 r.

"Dziś, wykuwając swoją biznesową przyszłość w Polsce i zagranicą, świadomi wszystkiego, czego doświadczyliśmy w przeszłości przede wszystkim dzięki sanacji, jesteśmy gotowi do tego, by po jej formalnym zakończeniu znów w pełni rozwinąć żagle i ponownie stać się firmą pierwszego wyboru dla naszych partnerów. Action jest ważnym ogniwem rynku internetowego i to stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju firmy" - skomentował prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.