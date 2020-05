Agora miała 42,73 mln zł straty netto, 44,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"W pierwszym kwartale 2020 r. przychody Grupy Agora wyniosły 289,6 mln zł i były niższe o 6,1% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. W największym stopniu na poziom wpływów Grupy w omawianym okresie rzutowały przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios -zmniejszyły się one o 19,8% do kwoty 61,6 mln zł. Przyczyną tego spadku było zamknięcie decyzją administracyjną działalności kinowej w Polsce od 12 marca 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa. Przełożyło się to również na spadek o 16,5% wpływów ze sprzedaży barowej do kwoty 25,8 mln zł oraz na niższe wpływy z reklam wyświetlanych w kinach. Zamknięcie obiektów kinowych było też jednym z czynników, który wpłynął na zmniejszenie wpływów z działalności filmowej Grupy o 9% do kwoty 25,2 mln zł" - czytamy w raporcie.