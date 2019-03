Agora oczekuje wzrostu rynku reklamy na poziomie 2,5-4,5% w 2019

Rynek reklamy w Polsce w IV kwartale 2018 r. wzrósł o 4,5%. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług ok. 2,8 mld zł. W całym 2018 r. wartość wydatków na reklamę wzrosła o 7,5% do ok. 9,6 mld zł, podano także.