Agora: Odpis zw. z GoldenLine to ok. 6,5 mln zł wpływu na skons. wynik netto

"Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów Agory w tej spółce m.in. ze względu na niezrealizowanie przez spółkę założonych na 2019 r. celów finansowych i operacyjnych. Zarząd spółki zdecydował się w związku z tym na dokonanie odpisu aktualizującego wartości aktywów GoldenLine do ich szacowanej wartości odzyskiwalnej" - czytamy w komunikacie.

Wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki GoldenLine na jednostkowy wynik netto Agory to około 11,2 mln zł. Wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto to około 6,5 mln zł, a na skonsolidowany EBIT to około 7,4 mln zł w IV kwartale 2019 r., podano także.