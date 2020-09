Agora z dużą stratą. Ale są też dobre wieści

Przychody Agory w drugim kwartale spadły rok do roku o 52 proc. do 129,5 mln zł.

Mimo że koszty operacyjne zostały obcięte o 34 proc., strata netto pogłębiła się do 41,1 mln zł z 6,6 mln zł w analogicznym kwartale rok temu.

Allegro pod lupą UOKiK. "Były skargi. Sprawdzamy, czy działa uczciwie"

Agora jest nie tylko wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest też m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej.

Agora poddała, że przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się w drugim kwartale o 99,7 proc., a wpływy ze sprzedaży barowej spadły do zera.

Było to skutkiem zamknięcia obiektów kin w Polsce od 12 marca do 5 czerwca. Kina należącej do Agory sieci Helios wznowiły działalność po lockdownie dopiero 3 lipca, w nowym reżimie sanitarnym.