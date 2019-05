Ailleron miał 0,48 mln zł zysku netto, 3,4 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 r. Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym wynik lepszy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z 21 mln zł do ponad 30 mln zł, co oznacza aż 45-procentowy wzrost. Podniosły się również wszystkie parametry rentowności - odpowiednio zysk brutto ze sprzedaży do 7,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38%, EBITDA do 3,4 mln zł, co oznacza wzrost o 42%, zysk operacyjny do 1,3 mln zł, z dynamiką 185% oraz zysk netto do 0,5 mln zł, co oznacza wynik lepszy o 65%" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.