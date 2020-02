Ailleron miał 2,96 mln zł straty netto, 1,03 mln zł straty EBIT w IV kw. 2019 r.

"W okresie 4 kwartałów 2019 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody w wysokości niemal 141 mln zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o około 23 mln zł (dynamika r/r na poziomie 19,5%). W efekcie Ailleron osiągnął zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 33 mln zł. Pozostałe parametry rentowności kształtowały się następująco - EBITDA spadła do poziomu 12,5 mln zł, co oznacza spadek o 11%, zysk operacyjny do 4,1 mln zł z poziomu 6 mln zł oraz zysk netto do poziomu 0,5 mln zł" - czytamy w raporcie.