Akcjonariusz BSC Drukarni Opakowań dokonuje przeglądu opcji strategicznych

"W treści pisma akcjonariusz, odwołując się do treści pierwotnej informacji, wskazał, że wspólnicy akcjonariusza, to jest rlc packaging GmbH i Rob.Leunis & Chapman GmbH & CO. KG przekazali akcjonariuszowi informację, że wybrane podmioty przekazały im informację o zainteresowaniu nabyciem udziałów w Rob.Leunis & Chapman GmbH & CO. KG i/lub wybranych jednostkach z grupy rlc packaging group. Jednocześnie akcjonariusz wskazał, że nie można wykluczyć, że inna opcja strategiczna zostanie wybrana przez rlc packaging group lub jego wspólników, jak też że transakcja, o której mowa powyżej, nie zostanie dokonana lub nie dojdzie do skutku" - czytamy w komunikacie.