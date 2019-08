Akcjonariusz Onico sprzeda pakiet kontrolny na rzecz inwestora branżowego

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta przez strony po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych umową przedwstępną jednakże nie później niż do 29 listopada 2019 r., podano także.

Capitale Tre Investments to spółka zależna od Tomasza Turczyna - osoby blisko związanej z Anną Przywecką-Turczyn, będącą członkiem rady nadzorczej Onico.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.