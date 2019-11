Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis [...] stosownie do wniosku akcjonariusza spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Ergis w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy zniesienia dematerializacji akcji Ergis oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia: znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda" - czytamy w podjętej uchwale.