Akcjonariusze Kruka zdecydują 31 VIII o skupie akcji lub wypłacie dywidendy

"W ocenie zarządu spółki , sytuacja finansowa i płynnościowa grupy jest na tyle dobra, że wypracowanym w ubiegłym roku zyskiem w części można podzielić się z akcjonariuszami spółki. Rekomendowana kwota w wysokości 95 mln zł może zostać wypłacona w formie skupu akcji własnych spółki po cenie 350 zł za akcję. Oznacza to odkupienie do 271 tys. akcji od akcjonariuszy w celu ich umorzenia. Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie kierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy mniejszościowych. Alternatywą do skupu dywidendowego będzie wypłata standardowej dywidendy w wysokości 5 zł na akcję" - czytamy w komunikacie.

"Od dziś akcjonariusze mogą zapoznawać się ze szczegółami projektów uchwał na ZWZA, w tym dotyczących podziału zysku za 2019 rok i sposobu jego dystrybucji do właścicieli. W przypadku decyzji akcjonariuszy o przeprowadzeniu skupu akcji własnych będzie to pierwsza taka forma wypłaty dochodu w historii Kruka, ale łącznie będzie to już szósty z rzędu rok oddawania akcjonariuszom części wypracowanych zysków. Z uwagi na dywidendowy charakter skupu akcji zależy nam na dobrym zrozumieniu jego zasad i 100% frekwencji akcjonariuszy. Szczególnie chcemy zadbać o indywidualnych, mniejszych inwestorów. Jako zarząd proponujemy modyfikację często stosowanej zasady zaokrąglania w dół przy dokonywaniu redukcji zapisów poprzez wprowadzenie zaokrąglenia w górę dla akcjonariuszy, którzy zaoferują lub zgłoszą do skupu mniej niż 70 akcji, a więcej niż 29 akcji. Progi 29 i 70 akcji zostały wyznaczone właśnie przy założeniu 100% zapisów na skup akcji i matematycznego zaokrąglenia w górę do pełnej akcji. Cena skupu jednej akcji

powinna być wyższa od historycznych najwyższych notowań Kruka na giełdzie tak, aby nawet dla tych akcjonariuszy, którzy nabywali akcje Kruka po ponad 300 zł, skup dalej był atrakcyjny i miał cechy dywidendy. Oczywiście, to w kompetencjach akcjonariuszy na WZA pozostaje decyzja dotycząca podziału zysku, jego sposobu realizacji i końcowych warunków. Z naszej strony chcielibyśmy przeprowadzić potencjalny proces skupu niezwłocznie po WZA z wybranym przez nas domem maklerskim" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.