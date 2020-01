Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji bez pp

Wskazał, że wzrost przychodów z tych rynków jest "imponujący" - po trzech kwartałach 2019 sięgnął 192% w ujęciu rok do roku i wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku dynamika tych przychodów będzie bardzo znacząca.

"Biorąc pod uwagę wysoką marżowość tych rynków, mimo że wartościowo nie są one jeszcze porównywalne do przychodów z rynku amerykańskiego, to na poziomie EBITDA stanowią już dość istotną pozycję. Warto dodać, że na tych rynkach model dystrybucji jest nieco inny, niż w USA: w pierwszej kolejności pojawiają się przychody ze sprzedaży urządzeń, ponieważ musimy dostarczyć ich odpowiednią liczbę do naszych partnerów, a następnie notujemy przychody z sesji monitoringu. W takim modelu pozyskiwanie klientów, rozliczenia i płatności od ubezpieczycieli pozostają po stronie naszego lokalnego partnera, a Medicalgorithmics dostarcza urządzenia i technologię" - powiedział także prezes.