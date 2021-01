Akcjonariusze ogłosili wezwanie na ok. 15,95% akcji Arterii po 4,48 zł/szt.

Akcjonariusze Arterii w porozumieniu ogłosili wezwanie do sprzedaży 681 084 akcji spółki stanowiących ok. 15,95% kapitału i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po 4,48 zł za jeden walor, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.