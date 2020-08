Akcjonariusze ZM 'Ropczyce' zdecydowali o min. 1 zł dywidendy na akcję

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie ilości akcji z prawem do dywidendy. Ostateczna ilość akcji z prawem do dywidendy zależeć będzie od ilości akcji nabytych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego, które zyskają tym samym prawo do dywidendy. Maksymalna ilość akcji z prawem do dywidendy może wnieść 4 506 303 akcje, a dywidenda na jedną akcję może wynieść nie mniej niż 1 zł. Spółka przekaże te informacje w odrębnym raporcie bieżącym, podano także.