All In! Games: Gra 'Ghostrunner' sprzedała się w 185 698 kopiach do 31 X br.

"Według raportu, do 31 października 2020 r. gra 'Ghostrunner' sprzedała się w liczbie 185 698 kopii (Sell in), co daje przychód pokrywający otrzymane do tej pory od 505 Games zaliczki. Dalsze rozliczenia będą zależały od realizacji płatności przez dystrybutorów (Sell through) i od sprzedaży w kolejnych okresach" - czytamy w komunikacie.