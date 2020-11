Allegro oczekuje niewielkich one-off'ów w IV kw., podnosi oczekiwania na 2020 r.

"W IV kwartale spodziewamy się, że na osiągane zyski nie będą już wpływać znaczące zdarzenia jednorazowe, tak jak to miało miejsce w III kwartale, w związku z kosztami IPO i refinansowania. Zdecydowana większość tych kosztów została już rozpoznana w III kwartale, pozostała tylko ich niewielka część na IV kwartał" - powiedział Eastick w rozmowie z ISBnews.

Allegro podwyższyło dziś swoje oczekiwania co do wzrostu wartości sprzedanych produktów (GMV) w całym br. do nieznacznie powyżej 50% r/r.