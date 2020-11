technologie 2 godziny temu

Allegro podwyższyło oczekiwania dot. wzrostu skoryg. EBITDA do ponad 20% w 2020

Publikując wyniki za III kwartał 2020 r. Allegro podwyższyło swoje oczekiwania co do wzrostu wartości sprzedanych produktów (GMV) w całym br. do nieznacznie powyżej 50% r/r oraz skorygowanej EBITDA - do wyraźnie powyżej 20% r/r, podała spółka. Założenia dotyczące przychodów i capeksu pozostały bez zmian wobec planów przedstawionych w prospekcie spółki.