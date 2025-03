Allegro wystrzeliło na giełdzie po publikacji wyników finansowych

Przychody Allegro z działalności w Polsce wzrosły o 16 proc. rok do roku, osiągając poziom 2,78 mld zł w czwartym kwartale, co zbliżyło się do górnej granicy oczekiwań analityków. Liczba aktywnych kupujących na polskim rynku zwiększyła się do 15,1 mln, a średnia wartość zakupów na aktywnego użytkownika przyspieszyła wzrost do 7,8 proc. rok do roku, przekraczając poziom 4000 zł rocznie.