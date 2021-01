Allegro zatrudni do 950 osób w br., otworzy nową siedzibę w Poznaniu w II kw.

"W tym roku @Allegro_Group planuje zatrudnić nawet 950 osób. Ja tylko powiem, że warto, bo to niezwykle ciekawa firma rozwijająca się w ultra tempie, dlatego #dobrzetubyć" - napisał Gruszka na swoim profilu na Twitterze.

Jednocześnie firma Cresa podała, że pod koniec ub.r. Allegro podpisało umowę najmu 26 000 m2 powierzchni biurowej brutto (24 600 m2 powierzchni najmu netto) w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu, którego deweloperem i generalnym wykonawcą jest Skanska. Kontrakt ma możliwość dalszej ekspansji do 29 700 m2. Jest to największa transakcja w historii rynku poznańskiego.

"Tym samym Allegro wynajęło w ubiegłym roku łącznie 44 300 m2 powierzchni biurowej (oprócz siedziby w Poznaniu, firma wynajęła nowe biura w Fabryce Norblina w Warszawie o powierzchni 16 200 m2 i w Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie o pow. 2 100 m2), co jest jednym z największych najmów w Polsce" - czytamy w komunikacie.

"Allegro rozwija się w niespotykanym tempie. To wiodąca firma z branży e-commerce, która odniosła spektakularny sukces. Cieszę się, że wraz z zespołem mogłem reprezentować Allegro w procesie zmiany siedziby głównej w Poznaniu oraz biur w Warszawie i Krakowie. Procesy relokacji firma rozpoczęła z ponad dwuletnim wyprzedzeniem, dzięki czemu mieliśmy czas na dokładną weryfikację ofert, dostosowanie warunków umów do potrzeb klienta oraz zabezpieczenie jego interesów, wraz z możliwością dalszej ekspansji. Wszystkie nowe biura charakteryzuje dobrze skomunikowana lokalizacja, duża powierzchnia piętra oraz liczne udogodnienia dla pracowników" - powiedział partner, dyrektor Działu reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polsk Artur Sutor, cytowany w komunikacie.

Budynek D, do którego wprowadzi się Allegro, powstaje u zbiegu ulic Wierzbięcice i Wujka. Biurowiec zapewni ok. 39 tys. m2 powierzchni biurowej, a Allegro będzie jego głównym najemcą. Oddanie budynku do użytku planowane jest na II kwartał 2021 r., podano także w materiale.