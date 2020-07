Amerykanie zamykają kolejne wiertnie ropy i gazu. Ograniczają wydobycie

Z najnowszych danych firmy Baker Hughes wynika, że od kiedy prowadzone są takie statystyki, liczba wiertni ropy naftowej i gazu spadła do rekordowo niskich poziomów. Łącznie liczba funkcjonujących wiertni ropy i gazu w USA spadła w poprzednim tygodniu o 5 do poziomu 258. To o 700 wiertni mniej (czyli o 73 proc. mniej) niż w analogicznym czasie w ubiegłym roku.