Amerykańska giełda spada ze szczytu. Za nami najgorsza sesja od 9 miesięcy

Początek tygodnia źle wróży. Najpierw obserwowaliśmy mocne spadki cen akcji na giełdach azjatyckich, później w Europie , a na sam koniec kiepskie nastroje dotarły też do Stanów Zjednoczonych.

Hani Redha, menedżer portfela w PineBridge Investments ocenił, że tempo wzrostu PKB przestanie rosnąć w drugiej połowie roku, co będzie jednym z problemów, z jakimi zmierzą się giełdy.

- Możemy zobaczyć dalsze wahania na rynkach akcji, podczas gdy rynek przetwarza informacje dotyczące presji inflacyjnej, możliwości wzrostu stóp procentowych, wzrostu podatków w USA czy dalszych napięć na linii USA-Chiny. Nadal jesteśmy nastawieni jednak pozytywnie do inwestowania na giełdzie - podkreśla Madison Faller, globalna strateg w JPMorgan Private Bank.

- Zyski spółek są kosmiczne i to one głównie odpowiadają za wzrosty indeksów w tym roku. Wydaje nam się, że ta dynamika będzie obowiązywać jeszcze do końca tego roku - przyznaje.