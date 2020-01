We wrześniu 2019 roku Amica zawarła umowę licencyjną, nadającą jej prawo do używania znaku towarowego "Fagor" przez okres 15 lat z automatyczną prolongatą na okres kolejnych 15 lat. Wcześniej marka ta należała do hiszpańskiej spółki Edesa Industrial S.L., która miała linię biznesową zajmującą się sprzedażą dużego sprzętu agd.