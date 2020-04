Amica obniży wymiar czasu pracy i wynagrodzenia o 20% przez 3 miesiące

"W ramach zawartych porozumień przewiduje się obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników spółki oraz pracowników Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. i Inteco Business Solutions Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę o 20% w stosunku do wymiaru czasu pracy określonego w umowach o pracę i redukcję wynagrodzeń na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego przez okres trzech miesięcy (w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku) oraz zawieszenie stosowania w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku części postanowień obowiązujących w ww. spółkach regulaminów wynagradzania dotyczących wypłaty zmiennych części wynagrodzenia (tj. premii miesięcznych, premii kwartalnych oraz premii rocznej)" - czytamy w komunikacie.