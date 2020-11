Amica: Rok 2021 może stać pod znakiem wzrostów cen surowców i kosztów transportu

"Przyszła sytuacja w IV kw. bieżącego roku i w 2021 roku jest trudna do oszacowania. Pracujemy nad budżetem, do połowy listopada będą wstępne liczby budżetu na 2021 r. Są dwa trendy, które będą miały wpływ na 2021 r., na sam IV kw. tego roku - jeszcze nie tak mocno. Pierwszy to wzrost cen surowców, który przekładać się może na naszą produkcję i ceny sprowadzanych towarów, szczególnie stali - ten trend jest wzrostowy. Drugi trend dotyczy wzrostu kosztów transportu. Tu wiele będzie zależało od pandemii czy przyszłych ruchów nowego lub starego prezydenta USA" - powiedział Rakowski podczas wideokonferencji.