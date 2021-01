Answear.com zadebiutował na giełdzie. Na starcie 20 procent zysku i na tym nie koniec

Bardziej cierpliwi gracze już po 30 minutach sesji mogli się cieszyć z prawie 50 proc. zysku, bo notowania skoczyły w okolice 37 zł. Później kurs nieco spadł i po godzinie 10:00 jest na poziomie blisko 34,5 zł, co daje prawie 40-procentową zwyżkę.

Answear.com to założony w 2011 sklep internetowy zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech.

Poprzedni tegoroczny debiut spółki Photon Energy budził zdecydowanie mniej emocji . Można porównać piątkowy boom do tego sprzed kilku miesięcy, gdy na warszawski parkiet GPW wchodziło Allegro . Widać, że inwestorzy w dobie pandemii stawiają mocno na internetowe biznesy, którym lockdown nie grozi.

W ofercie pierwotnej firma sprzedawała inwestorom akcje po 25 zł za sztukę. W ten sposób do Answear.com trafiło około 45 mln zł. Jeśli doliczymy do tego sprzedane udziały dotychczasowych akcjonariuszy to wartość całej oferty wyniosła blisko 80 mln zł.