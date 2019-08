Aplisens raczej nie przekroczy 120 mln zł przychodów w 2019 roku

Przyznał jednocześnie, że jeśli chodzi o zysk netto, to będzie on w 2019 roku bardziej płaski niż przychody, podobnie jak to miało miejsce w I półroczu.

"Zakładamy, że w skali całego roku skonsolidowane przychody w Polsce wzrosną o kilkanaście procent, wobec zakładanych w strategii 8-9%, głównie dzięki konsolidacji spółki Czach-Pomiar, której przychody w I półroczu wyniosły 4,7 mln zł. W krajach WNP spodziewamy się, że będzie lekki plus, ale niewiele większy niż po I półroczu, kiedy było to 0,2%. Wyraźnie widać za to kryzys na rynku Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech. II półrocze będzie słabsze i cały rok będzie raczej płasko, wzrost rzędu 13% po I półroczu jest nie do utrzymania, bo wynika z dużych kontraktów z lat poprzednich, które się pokończyły" - dodał prezes.