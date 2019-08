ARC Rynek i Opinia: 59% Polaków korzysta z programów lojalnościowych

"Programy lojalnościowe mają się bardzo dobrze mimo, że pojawiały się głosy na rynku, że Polacy być może są nimi zmęczeni i coraz mniej chętni do aktywności. Od kilku lat odsetek Polaków korzystających z programów się w zasadzie nie zmienia i oscyluje wokół 60%. Z naszego najnowszego badania jednak wyraźnie widać, że rośnie grupa osób bardzo aktywnych w programach. Jest to niewątpliwie zasługa programów sieci spożywczych i drogeryjnych, gdyż właśnie tam robimy najczęściej zakupy i tam też najłatwiej jest nam zdobyć w miarę szybko odpowiednią liczbę punktów, za którą należy nam się jakiś benefit. To zdecydowanie przywraca wiarę w programy lojalnościowe oraz przekłada się na wzrost przywiązania do danej marki" - powiedziała kierownik projektu z ARC Rynek i Opinia Agnieszka Doktorska, cytowana w komunikacie.

Polacy najczęściej korzystają z trzech programów lojalnościowych: Moja Biedronka, Payback i Club Vitay. Warto zauważyć, że program Lidl Plus, który został wprowadzony zaledwie 4 miesiące przed realizacją badania znalazł się na siódmej pozycji. Z kolei najlepiej oceniane są programy Rossnę! (85%) i Club Rossmann (82%), podano także.

Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej uzyskiwaną korzyścią jest rabat lub zniżka na zakup produktów czy usług, jednak tym razem widać wyraźny wzrost zainteresowania możliwością wsparcia w ramach programu wybranego celu charytatywnego (wzrost z 4% do 10%).

"Uczestnicy programów lojalnościowych wykazują też coraz większą aktywność w programach. Aktualnie ponad 40% z nich to osoby bardzo aktywne, co oznacza, że są one na bieżąco, jeśli chodzi o status w programie, starają się zawsze korzystać z dostępnych zniżek/nagród. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do poprzedniej edycji o 10 pkt proc. Największą grupę nadal stanowią uczestnicy aktywni (od czasu do czasu sprawdzają swój status, okazują kartę programu, gdy przypomni im o tym sprzedawca)" - czytamy także.

W porównaniu z ubiegłym rokiem o 12 pkt proc. wzrósł odsetek osób korzystających z aplikacji mobilnych programów lojalnościowych (z 60% do 72%). Z aplikacji mobilnych programów lojalnościowych korzystają najczęściej osoby do 35. roku życia, przy czym wyższy odsetek stanowią kobiety. Uczestnicy najczęściej korzystają z aplikacji Klubu Rossmann, choć łącznie to programy hipermarketów i dyskontów stanowią największy udział wśród korzystających z aplikacji mobilnych.

"Duże znaczenie miało tu z pewnością pojawienie się aplikacji programu Lidl Plus. Polscy konsumenci częściej niż jeszcze rok temu dostrzegają korzyści dla siebie płynące z uczestnictwa w programach lojalnościowych. O 8 pkt proc. wzrósł odsetek osób twierdzących, że programy lojalnościowe są tak samo korzystne dla firm jak i klientów" - czytamy dalej.

Monitor Programów Lojalnościowych 2019 to już dziewiąta edycja badania ARC Rynek i Opinia na temat programów lojalnościowych. Badanie przeprowadzono w dwóch etapach: 1 etap - badanie na reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania oraz województwa, metoda CATI, próba N=1002 oraz 2 etap - badanie wśród uczestników programów lojalnościowych (struktura próby zgodna ze strukturą uczestników programów ustaloną w pierwszym etapie badania), metoda: CAWI, próba N=805. Termin realizacji badania - lipiec 2019 r.

