Art Games Studio do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji

Art Games Studio do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji, podała spółka. Realizuje również pierwszą własną produkcję pełnej wersji gry na PC - "Alchemist Simulator". Spółka wypracowała w III kwartale br. ponad 0,53 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ok. 15% r/r.