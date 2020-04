Art Games Studio planuje wydanie min. 3 gier na Nintendo Switch w II/III kw. br.

"Zaczynamy realizować strategię, która zakłada samodzielne wydawanie kilku tytułów rocznie, dedykowanych m.in. japońskiej konsoli. Daty premier poszczególnych tytułów będą uzależnione od certyfikacji Nintendo. Mamy nadzieję, że odbędą się one na przełomie II i III kwartału br., ale o tym będziemy informować w bieżących komunikatach ESPI, a także na naszej stronie korporacyjnej. Do tej pory środki z portowania naszych gier na konsole były dzielone pomiędzy producenta i wydawcę. Wierzymy, że nowa koncepcja pozytywnie przełoży się na przyszłe wyniki finansowe spółki " - powiedział prezes Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2019 roku studio poinformowało o kolejnych krokach w realizacji swojej strategii. Wówczas do portfolio spółki dołączono pięć gier w wersji na PC. Dwie z nich, "When I Was Young" i "Climbros", już trafiły do sprzedaży, a premiery pozostałych - "Alchemist Simulator", "ToolBoy" oraz "You Never Listen" - planowane są jeszcze w tym roku, przypomniano.