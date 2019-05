Artifex Mundi miało 0,5 mln zł zysku netto, 0,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

"W I kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy Artifex Mundi zmniejszyły się rok do roku o 16%, do 4 mln zł, kształtując się równocześnie na poziomie przychodów z IV kw. 2018 r. O spadku przychodów przesądziły niższe przychody ze sprzedaży gier HOPA oraz free-to-play, częściowo skompensowane przychodami ze sprzedaży gier premium. W I kwartale br. grą z portfolio grupy generującą najwyższe przychody pozostawał Bladebound. Równocześnie znakomitą większość (88,1%) przychodów grupy z komercjalizacji gier odpowiadała sprzedaż gier HOPA. W I kwartale grupa wypracowała 2,7 mln zł znormalizowanej EBITDA, o 22% mniej niż przed rokiem. Nakłady na produkcję gier wzrosły w I kwartale br. o 11% r/r., do 4,8 mln zł" - czytamy w komunikacie