Artifex Mundi miało 10,47 mln zł straty netto, 12,89 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"Chociaż chcielibyśmy, by było inaczej, miniony rok był dla Artifex Mundi S.A. drugim z rzędu, w którym życie boleśnie zweryfikowało nasze plany rozwojowe. Przebudowa firmy, którą kontynuujemy, okazuje się trudniejsza i bardziej mozolna, niż zakładaliśmy nawet w pesymistycznych scenariuszach. Rok zamykamy zatem serią trudnych decyzji o cięciach i jeszcze mocniejszej koncentracji środków firmy na kilku kluczowych inwestycjach" - napisał prezes Tomasz Grudziński w liście do akcjonariuszy.

"2018 r. zakończyliśmy z 20,1 mln zł przychodów, 12,9 mln zł straty operacyjnej i 10,5 mln zł straty netto. Podobnie jak w 2017 roku, również ubiegłoroczny wynik został obciążony zdecydowanie wyższymi od zakładanych kosztami prowadzonej od 2015 r. transformacji Artifex Mundi z producenta gier HOPA w dewelopera i wydawcę gier z atrakcyjnym portfelem tytułów w sprzedaży i realizacji. Biorąc pod uwagę postępy tej transformacji oraz relację naszych możliwości finansowych i strukturalnych w stosunku do nakładów potrzebnych do ukończenia prowadzonych przez nas projektów, zdecydowaliśmy się na znacznie głębszą przebudowę portfela inwestycyjnego. W wyniku finansowym za 2018 r. ujęliśmy koszty anulowanych projektów, których dokończenie w aktualnych realiach biznesowych byłoby niemożliwe lub w najlepszym razie bardzo ryzykowne. Uważamy, że jest to najlepsza droga do stworzenia warunków do sukcesu produkcji, które są dla nas kluczowe" - czytamy także.