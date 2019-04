Artifex Mundi zamknął wybrane projekty i dokonał odpisów w wysokości 8,5 mln zł

W oparciu o przeprowadzone testy na utratę wartości zarząd spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość projektów "My Brother Rabbit" oraz "Irony Curtain" na łączną kwotę 4,6 mln zł. Zarząd informuje, że realizacja projektów będzie kontynuowana. Wartość bilansowa gier "My Brother Rabbit" oraz "Irony Curtain" została zaktualizowana do wysokości, jaką zarząd oczekuje odzyskać ze spodziewanych przychodów ze sprzedaży, podano również.