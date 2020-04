Asbis nie odczuł negatywnego wpływu pandemii w I kw., ale monitoruje sytuację

Największym zainteresowaniem cieszą się więc produkty, które są niezbędne do pracy zdalnej, ale też domowej rozrywki, takie jak laptopy, monitory, urządzenia do wideokonferencji, słuchawki, drukarki, routery, akcesoria i multimedia, a także akcesoria do gier sprzedają się dobrze.

"Zapotrzebowanie konsumentów czy korporacji na technologie IT związane z dostępem do informacji pozostało bardzo wysokie w czasie tego kryzysu. Ludzie wymagają szybkiego dostępu do dużej ilości informacji, a to oznacza też wykorzystanie różnych narzędzi do zarządzania tymi informacjami. Mobilność systemów informatycznych okazała się sprzymierzeńcem systemów medycznych, które są w stanie powstrzymać i poradzić sobie z pandemią; dlatego branża medyczna i opieki zdrowotnej, które są obecnie w trendzie wzrostowym, potrzebują znacznie więcej technologii, aby dalej rozwijać się" - dodał Costas.