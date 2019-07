Asseco nabyło 51% udziałów w hiszpańskiej Tecsis obsługującej energetykę

"Asseco dysponuje obecnie nowoczesnym systemem bilingowym z rodziny Asseco Utility Management Solutions - AUMS, który spełnia najwyższe wymagania klientów i jest dostosowany do obowiązujących standardów projektowania architektury korporacyjnej. Dzięki dołączeniu Tecsisa, Grupa poszerzy swoje portfolio produktowe o natywne rozwiązanie chmurowe, które będzie rozwijane wspólnie z hiszpańskim zespołem. Docelowo chcemy stworzyć system, działający w oparciu o najlepsze funkcjonalności AUMS i Kommodo. Po akwizycji będziemy razem z Tecsisa zarządzać ponad czterdziestoma milionami punktów poboru energii elektrycznej i gazu na świecie" - powiedział wiceprezes Asseco Poland Paweł Piwowar, cytowany w komunikacie.

"Tecsisa stworzyła Kommodo - platformę chmurową i Big Data, zaprojektowaną specjalnie dla firm energetycznych i użyteczności publicznej. Z kolei Asseco posiada AUMS oraz wiedzę ekspercką wiodącego dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jest obecne w ponad 50 krajach i ma bardzo silną pozycję w segmencie utilities. To idealne połączenie, którego efektem będzie stworzenie oferty rozwiązań dostępnych w chmurze, skierowanej dla energetycznych i gazowniczych przedsiębiorstw na całym świecie. Dzięki modelowi Software as a Service będą one mogły osiągnąć wyższą sprawność operacyjną, a także obniżyć koszty działalności" - powiedział prezes Tecsisa Victor Ruiz, także cytowany w komunikacie.