Asseco: Nasi klienci będą przygotowani do nowych standardów raportowania do GIIF

13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do GIFF. Tymczasem 11 czerwca br. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory dokumentów elektronicznych, które mają być wykorzystane do raportowania transakcji ponadprogowych przez instytucje obowiązane, wskazało Asseco.

"Prace nad przygotowaniem narzędzi informatycznych do wymogów ustawy AML w zakresie raportowania transakcji trwają od ubiegłego roku i stwarzają wiele trudności ze względu na nieprecyzyjne zapisy w regulacjach prawnych. Do terminu wprowadzenia nowego raportowania pozostało niewiele czasu, a dodatkowe zmiany nie ułatwiają realizacji tych zadań, co stwarza niekomfortową sytuację zarówno dla dostawców oprogramowania, jak również instytucji obowiązanych. Jednak pomimo tych trudności klienci Asseco, którzy korzystają z narzędzia AML będą przygotowani do nowych regulacji na czas" - powiedziała Zdziarska, cytowana w komunikacie.