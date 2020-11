Asseco Poland miało 90,9 mln zł zysku netto, 299,4 mln zł zysku EBIT w III kw.

"W okresie 9 miesięcy 2020 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA grupy wynosiła 15,8% (wzrost o 0,5 pkt proc.), a marża zysku operacyjnego 9,8% (wzrost o 0,6 pkt proc.). Marża zysku netto wyniosła 6,8% wobec 6,6% przed rokiem. Poprawa marży operacyjnej widoczna była w segmentach Asseco Poland i Formula Systems, gdzie wzrosła ona odpowiednio o 1,3 pkt proc. do 15,4% i 0,9 pkt proc. do 8,1%" - czytamy w komentarzu do wyników.