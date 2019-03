Atal miał 200,71 mln zł zysku netto, 259,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

" Atal S.A. w 2018 roku zdecydowanie umocniła pozycję rynkową w każdym z siedmiu polskich miast, w których prowadzi działalność. Spółka nie tylko przekazała najwięcej lokali w swojej historii - 2678 jednostek mieszkaniowych oraz usługowych - ale również wypracowała rekordowe przychody oraz wynik netto. W zeszłym roku przychód firmy wyraźnie przekroczył miliard złotych. Spółka odnotowała aż 1 055 mln skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 22% względem roku ubiegłego. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł za to 200,7 mln zł, czyli był wyższy o 17% rok do roku. Wyniki finansowe potwierdzają efektywność wypracowanego modelu biznesowego, jak i potencjał rozwojowy spółki. W 2018 roku spółka rozpoznała w przychodach lokale z miast, w których działa stosunkowo od niedawna - Trójmiasta oraz Poznania" - napisał prezes Zbigniew Juroszek w liście załączonym do raportu rocznego.

"W 2018 roku Grupa Atal pozyskała aż 20 nowych gruntów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście oraz aglomeracji śląskiej. Łączny koszt zakupu nowych działek to niemal 200 mln zł. Tereny pozwolą na realizację ponad 285 tys. m2 PUM, co pozwala na budowę ponad ok. 5 000 lokali. Obecny bank ziemi spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata. Warto jednak zaznaczyć, że przy realizacji polityki zakupowej zawsze zwracamy uwagę, by nie uczestniczyć w wyścigu cenowym, dlatego w 2018 roku koszt zakupu 1 m2 PUM to jedynie 699 zł" - napisał także prezes.