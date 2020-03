ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na wyniki, w tym za I kw. 2020 r.

"Po dokonanej przez emitenta analizie, należy wskazać, że rozwijająca się epidemia koronawirusa COVID-19, przekłada się na ilość zleceń oraz wysokość przychodów, co skutkuje choćby kilkunastoprocentowym spadkiem przychodów porównując rok do roku wyniki za aktualnie zamykany pod względem księgowym miesiąc luty 2020 roku. Obecnie - pomimo, iż sytuacja w Chinach stabilizuje się, o czym świadczy następujący powrót do normalnego trybu pracy przez fabryki, porty oraz terminale - ATC Cargo S.A. nie może liczyć na utrzymanie zeszłorocznego poziomu ilości obsłużonych zleceń oraz obrotów z uwagi na dynamicznie rozprzestrzeniającą się epidemię w Europie oraz na ograniczenia wprowadzane w działalności wielu polskich i innych europejskich przedsiębiorstw z branż m.in. odzieżowej, obuwniczej, a także meblarskiej, artykułów wyposażania domowego, RTV oraz AGD" - czytamy w komunikacie.