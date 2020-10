Authologic pozyskał 1,8 mln zł w rundzie pre-seed, m.in. od SMOK Ventures

Authologic to platforma agregująca różne metody weryfikacji tożsamości m.in. przez użycie danych bankowych oraz skanowanie dokumentów czy rozpoznawanie twarzy za pomocą selfie. Spółka powstała w lipcu 2020 r. z inicjatywy twórców Zencard - firmy zakupionej w 2017 roku przez PKO BP - Krzysztofa Klimczaka, Marka Rogozińskiego oraz Jarosława Sygitowicza, podano.

"Jako SMOK Ventures chcemy wspierać globalny rozwój Authologic, dzieląc się naszym networkiem w Stanach Zjednoczonych i Azji. Do inwestycji przekonał nas przede wszystkim doświadczony zespół, który w identycznym składzie ma już na swoim koncie jeden udany startup. Nie bez znaczenia był też timing. W okresie pandemii wiele firm uzmysłowiło sobie, że wiele procedur, dotychczas stacjonarnych, może zostać zastąpionych przez nowoczesne, czysto internetowe rozwiązania, co najmniej równie bezpieczne, co te dotychczas stosowane" - dodał partner zarządzający SMOK Ventures Borys Musielak.