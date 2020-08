Auto Partner miał wstępnie 44,6 mln zł zysku netto w I poł. 2020

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 767,8 mln zł (+6,7% vs I półrocze 2019), marża brutto ze sprzedaży sięgnęła 217,4 mln zł (+18,7% vs I półrocze 2019), zysk z działalności operacyjnej wyniósł 61,1 mln zł (+50,3% vs I półrocze 2019), a zysk netto 44,6 mln zł (+54,2% vs I półrocze 2019), podała spółka.