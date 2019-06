Aviva wprowadziła ubezpieczenie 'autocasco na godziny' pod marką Teraz by Aviva

Prezes wskazał, że najczęstsze powody, dla których Polacy nie wykupują ubezpieczenia AC to niska wartość samochodu oraz wysoka cena polisy i twierdzenie, że "nie stać mnie". Jednocześnie Polacy uważają, że jest szereg sytuacji życiowych, w których AC by się przydało - np. wyjazd na wakacje, wyjazd na weekend, wizyta u rodziny, wyjazd na działkę, wyjazd na święta, czy pożyczenie samochodu osobie z rodziny.

"Nasza nowa usługa wpisuje się w coraz silniejszy trend płacenia tylko za to, z czego faktycznie się korzysta i czego używa. Jest on szczególnie silny wśród młodszego pokolenia, które chce używać, a nie posiadać. To jest usługa, która jest kierowana do wszystkich" - powiedział Uszpolewicz podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że o ile branża bankowa szybko potrafiła wykorzystać zamiłowanie Polaków do nowych technologii i ich silną skłonność do realizowania transakcji online, o tyle część ubezpieczycieli dopiero od niedawna zdaje się dostrzegać możliwości oferowania produktów w kanałach zdalnych.

" Aż 64% Polaków deklaruje, że kupuje cokolwiek przez internet, tyle samo korzysta ze smartfonów. Tylko w I kwartale zrealizowali oni 100 mln transakcji mobilnych. Natomiast przenosząc to samo do świata ubezpieczeń - to tylko 5% sprzedaży produktów ubezpieczeniowych odbywa się przez kanały zdalne, a tylko 2% sprzedaje się przez internet - są to głównie bardzo proste ubezpieczenia turystyczne" - powiedział prezes Avivy w Polsce.

Dodał, że z badanie przeprowadzone przez Avivę pokazało, że 66% osób wyraziło zainteresowanie pobraniem aplikacji Teraz, 92% stwierdziło, że Teraz jest dopasowane do potrzeb, a 93%, że wyróżnia się na tle konkurencji.

Aviva podała, że ubezpieczenie Teraz by Aviva można wykupić na kilka godzin (min. 3 godziny), kilka dni, 2-3 tygodnie, czy cały miesiąc (maksymalnie 30 dni). Wiek samochodu nie może przekraczać 15 lat, a jego wartość - 100 tys. zł. Uśredniona składka za 6 godzin ubezpieczenia w kraju dla 10 najpopularniejszych samochodów wyniesie od 27 zł do 38 zł, a za granicą od 42 zł do 67 zł. Klient szkodowy zapłaci więcej, bezszkodowy - mniej. Ubezpieczenie działa w całej Europie (z wyjątkiem Rosji, a w przypadku kradzieży - również z wyłączeniem Mołdawii, Białorusi i Ukrainy). Szkodę można zgłosić za pomocą aplikacji. Będzie ona likwidowana na tych samych zasadach, jak dotychczas.

Aviva wskazała, że w Polsce 6 na 10 osób posiada auto osobowe - to dwa razy więcej niż w 2005 roku. Wartość rynku ubezpieczeń samochodowych w Polsce to 23,5 mld zł, w ciągu 3 lat urósł on o 73% (dane KNF).

"Samochód w Polsce wciąż jest wyznacznikiem prestiżu i statusu społecznego. Mimo, że flota polska jest dość stara to mimo wszystko ma znaczenie, jakiej marki jest to samochód. Z drugiej strony, zwiększa się liczba nowych, drogich aut. Kwestia budowania statusu poprzez samochód nie jest przypisana do kategorii wiekowej. Jako naród kochamy jeździć samochodem. Bardzo wielu Polaków wybiera nawet podróż samochodem na wakacje na południe Europy. Trudno nam wyobrazić sobie życie bez samochodu w ogóle, a tym bardziej na wakacjach" - powiedział socjolog Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Tomasz Sobierajski podczas konferencji.

Koncepcję ubezpieczenia na czas, aplikację Teraz i model dystrybucji stworzył wewnętrzny zespół specjalistów w Avivie.

"To jest wyłącznie polski produkt. Taka usługa pojawiła się na niektórych rynkach zagranicznych, np. w Wielkiej Brytanii, gdzie jest szczególnie wykorzystywana przez młodych, jeszcze niedoświadczonych kierowców" - powiedział prezes.

Dodał, że Aviva pracuje także nad możliwością objęcia ubezpieczeniem Teraz także kierowców aut wynajmowanych.

Grupa Aviva w Polsce (do 2009 r. jako Commercial Union) działa od 1992 roku. Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva - szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.

