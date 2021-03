Aviva zmienia właściciela. Co to oznacza dla ubezpieczonych?

Pan Kapelusz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

No cóż, byłem w Commercial Union, potem AVIVA a teraz sam nie wiem. Ale mam doświadczenie. W czasie CU mój agent kontaktował się ze mną, informował mnie o możliwościach i kontakt był wzorowy. Za czasów AVIVA nawet nie pamiętam jak on się nazywa, zero kontaktu tylko oficjalna korespondencja. Teraz, idąc dalej, kontakt może być już zupełnie zerowy lub jeszcze bardziej ograniczony. Pewne jest tylko to, że kto się urodził musi umrzeć a przed śmiercią wszystko zapłacić.