Axi Immo: Ceny działek inwestycyjnych pod magazyny to od 60 do 650 zł za m2

Pod względem kosztów to nadal stolica wyprzedza pozostałe rynki. Średnia cena działki na terenie miasta oscyluje w granicach 450-650 zł/m2, a im dalej od jej granic stawki maleją do 250-350 zł/m2 w II strefie Warszawy tj. Pruszkowie, Nadarzynie, a nawet do 100 zł/m2 w III strefie Warszawy np. w Błoniu, Sochaczewie czy Teresinie. Na drugim miejscu pod względem stawek znajduje się Kraków z wywoławczymi cenami 400-450 zł za m2 gruntu inwestycyjnego. Miejsce trzecie zajął Wrocław 180-300 zł/m2 przy czym górna granica skali to tereny tuż przy autostradzie. Na pozostałych rynkach koszty za najlepsze grunty wahają się od 100 do 200 zł/m2. Przy czym cena jest wpadkową dotychczasowego zainteresowania i przygotowania techniczno-prawnego danej lokalizacji, tj. np. jak wygląda dojazd do działki i czy znajdują się na niej przyłącza mediów, a także tym czy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania.