finanse 36 minut temu

Bank Handlowy ma zgodę KNF na wypłatę dywidendy w wys. do 100% zysku z 2019 r.

Bank Handlowy otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo, w którym KNF poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2019 r. bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., podał bank.