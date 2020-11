Bank Millennium nawiązał współpracę z Huawei dot. aplikacji dla AppGallery

Aplikacja będzie początkowo dostępna na urządzeniach opartych o GMS ( Google Mobile Services), a niedługo potem, po integracji z HMS (Huawei Mobile Services), również na najnowszych smartfonach i tabletach marki opartych o HMS. Bank Millennium to kolejny duży polski bank, który dołączy do autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei, podano.

"Z urządzeń Huawei korzysta wielu naszych klientów. Wiemy, że ci, którzy w swoich urządzeniach nie mają dostępu do usług Google, czekali na tę współpracę. Od kliku miesięcy otrzymujemy od nich wiele pytań. Dzięki nawiązanej współpracy nasza aplikacja mobilna wkrótce będzie dostępna w AppGallery na wszystkich urządzeniach Huawei" - powiedziała dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium Halina Karpińska, cytowana w komunikacie.

"Liczymy na to, że w grudniu uda nam się wprowadzić aplikację Banku Millennium do AppGallery, najpierw dla urządzeń opartych o GMS. Potem nastąpi integracja z HMS, dzięki czemu aplikacją Banku Millennium będą mogli cieszyć się także użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei - dodał dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska Witold Walczak, cytowany w komunikacie.

AppGallery to autorski sklep z aplikacjami Huawei, w którym znajduje się już ponad 1000 polskich aplikacji, a w skali globalnej jest ich już ponad 96 tysięcy. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 mln aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi, jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.